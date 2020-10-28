Стали известны причины катастрофы самолета Ан-26 под Харьковом

28 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Правительственная комиссия по расследованию катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область Украины) завершила работу и установила причины инцидента - трагедия произошла в результате стечения опасных факторов. Об этом сообщил председатель комиссии вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, катастрофа произошла, в частности, из-за отказа левого двигателя самолета, несвоевременного перевода воздушного судна на снижение, а также ввиду недостаточной подготовки экипажа на случай отказа техники. "Комиссия установила причины: на технические неполадки, которые имели место в данном случае, наложился человеческий фактор. Плюс серьезные системные нарушения по обеспечению безопасности при организации полетов", - сказал Олег Уруский.

Также председатель комиссии отметил, что подготовлены предложения с целью недопущения подобных катастроф. Он добавил, что дело будет передано в суд с целью определения виновных.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку на аэродром в городе Чугуеве разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Украины. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов. Единственный, кто выжил, - курсант Вячеслав Золочевский. Он находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.-0-