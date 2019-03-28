Стало известно число жертв крупного ДТП в Гватемале

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами крупного ДТП в Гватемале стали 18 человек. Такие данные сообщила газета Prensa Libre со ссылкой на представителей спасательной службы.
Среди погибших - восьмилетняя девочка. Не менее 19 пострадавших продолжают лечение в больницах.
ДТП произошло в ночь на 28 марта в муниципалитете Науала - тягач с прицепом сбил людей, вышедших на дорогу, чтобы посмотреть на последствия другой автоаварии.
Водитель грузовика задержан. В связи с гибелью людей в республике был объявлен траур.-0-
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