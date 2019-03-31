Стало известно, где может находиться пропавшая картина да Винчи

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может находиться у ее владельца, сообщает The New York Times .

По данным издания, возможный владелец картины – саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд просто не захотел отдавать ее на выставку в Объединенные Арабские Эмираты.

Полотно было продано на аукционе Christie's в 2017 году за $450 млн. По данным СМИ, шедевр приобрел саудовский принц, однако организаторы торгов заявляют, что владельцем картины стал департамент культуры и туризма Абу-Даби (ОАЭ).

Об исчезновении картины стало известно 31 марта. Сотрудники филиала Лувра в ОАЭ, где должны были выставить картину, заявили, что не знают о ее местонахождении.-0-