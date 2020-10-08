Пресс-служба президента Кыргызстана заявила о местонахождении Жээнбекова

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков находится в столице республики. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы кыргызского государства Толгонай Стамалиева.

"Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке, - заявила она. - Он лично проводит переговоры с политическими силами. Все усилия направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло".

Ранее МВД Кыргызстана заявляло, что местонахождение Сооронбая Жээнбекова ведомству неизвестно.

Государственная пограничная служба (ГПС) Кыргызстана получила распоряжение не выпускать из страны высокопоставленных должностных лиц, сообщили ТАСС в аппарате ГПС. "Такое поручение получено и, естественно, мы будем его выполнять", - заявил представитель погранведомства.

5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент страны Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и контролирует ситуацию. Он неоднократно призывал митингующих к диалогу, однако пока никаких официальных переговоров не было. Лидеры ряда партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова, 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Некоторые оппозиционеры не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Они также потребовали импичмента президента и роспуска парламента.-0-