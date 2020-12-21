Станция переливания крови загорелась в Уфе

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Уфе произошел пожар в здании станции переливания крови, сообщает телеканал "МИР24".

"Персонал объекта эвакуировал 150 человек. В 8.25 (по местному времени) пожар локализован на площади 80 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 8.28", - сказано в сообщении ГУ МЧС по Башкортостану.

Отмечается, что к тушению привлекались 15 единиц техники, а также 61 человек личного состава.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП. К месту происшествия выехали эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.-0-