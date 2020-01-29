Starbucks закрыл более 2 тыс. кофеен в Китае из-за коронавируса

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Starbucks временно прекратила работу половины своих кофеен на территории Китая в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в квартальном отчете компании.

Starbucks признает, что вспышка коронавируса негативно скажется на ее деятельности, однако пока не берется оценить уже понесенные убытки. По состоянию на конец 2019 года в КНР работали 4292 кофейни компании. Увеличение по сравнению с 2018 годом составило 16%.

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 5,9 тыс., умерли 132 человека.-0-