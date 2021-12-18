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18 декабря 2021, 10:47

Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Фото medacs.com
Фото medacs.com

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшая жительница Китая Алимихан Сейти умерла в возрасте 135 лет, сообщает агентство Синьхуа.

По имеющимся данным, гражданка Китая, проживавшая в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района, вела довольно активный образ жизни. Она занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, совершала регулярные прогулки и, несмотря на почтенные годы, помогала внукам ухаживать за правнуками.

Поселок Кумушерик, где жила Алимихан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей: там немало пожилых людей старше 90 лет. Власти заботятся, чтобы в этом населенном пункте сохранялась солидная социальная прослойка людей преклонного возраста. Для этого правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.-0-

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