Старейшая жительница планеты Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах в возрасте 124 лет скончалась старейшая жительница планеты Франциска Сусано, сообщило правительство города Кабанкалан в социальных сетях. Его цитирует "МИР24".

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано умерла. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", – омечается в публикации.

Долгожительница скончалась в понедельник вечером. По данным местного управления здравоохранения, у женщины не было признаков вирусного заболевания.

Статус Сусано как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Женщина родилась 11 сентября 1897 года.