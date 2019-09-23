Старейший туроператор Великобритании Thomas Cook объявил о банкротстве. За границей остались более 600 тыс. клиентов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых старых туроператоров Соединенного Королевства объявил о банкротстве, такая информация размещена на официальном сайте .

Туристическая компания Thomas Cook была основана в 1841 году и спустя 178 лет начинает процедуру ликвидации. Туроператор заявляет, что переговоры между акционерами и кредиторами не увенчались успехом. Совет директоров компании принял решение начать принудительную ликвидацию.

"Я вместе с остальными членами совета директоров глубоко сожалею о том, что мы не смогли добиться успеха [в переговорах]. Я бы хотел извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас многие годы", - приводятся в заявлении слова исполнительного директора компании Питера Фанхаузера.

Такие новости ошарашили сотни тысяч туристов, который в данный момент проводят свои отпуска за границей, купив путевки у туроператора Thomas Cook. Под угрозой выселения из отелей находятся более 600 тысяч человек, из которых 160 тыс. граждане Великобритании.

Британское правительство объявило крупнейшую в истории страны операцию по репатриации своих граждан из-за рубежа. Помимо всего прочего, из-за краха туроператора Thomas Cook свои рабочие места потеряют более 20 тыс. человек по всему миру. -0-