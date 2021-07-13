Старейший в мире французский кинотеатр попал в Книгу рекордов Гиннесса

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинотеатр "Эдем" на юге Франции, где демонстрировались первые фильмы братьев Люмьер, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый действующий кинотеатр в мире. Он был открыт 132 года назад, сообщает агентство AFP.

"Это вызывает сильные эмоции, потому что всю свою жизнь я видела, как моя семья борется за то, чтобы "Эдем" продолжал жить", - сказала агентству директор кинотеатра и правнучка его исторических владельцев Мари-Лор Смиловичи.

Кинотеатр "Эдем" открылся 15 июня 1889 года в небольшом средиземноморском порту Ла-Сьота, где в то время проживали всего 12 тыс. человек (сегодня - более 35 тыс.). "Эдем" на первых порах принимал театральные представления, концерты и даже матчи по боксу и греко-римской борьбе.-0-