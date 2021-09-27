Старт корабля с участниками съемок в космосе первого художественного фильма покажут в прямом эфире

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый канал будет вести прямую телевизионную и онлайн-трансляцию с космодрома Байконур, где пройдет старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66, который примет участие в съемках первого художественного фильма в космосе. Об этом в сообщили в дирекции общественных связей Первого канала, передает ТАСС.

Старт космического корабля и прямой эфир с Байконура запланированы на 5 октября. "Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина", - говорится в сообщении.

Возвращение космонавтов и съемочной группы запланировано на 17 октября.

Фильм с рабочим названием "Вызов" является частью проекта, в рамках которого будут решаться просветительские, а также новые технические и технологические задачи. Это совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White, сказали в дирекции.-0-