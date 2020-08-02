Старый город в Нарве отреставрируют

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре власти Эстонии планируют начать реставрацию исторической части эстонского города Нарвы, сообщает "ЕвроПульс".

Сообщается, что в планах - к 2022 году окончание работ в здании ратуши и на Ратушной площади: в соборе появится информационный туристический центр, откроется ресторан, разместят зал бракосочетаний, городское заксобрание и кабинет мэра.

Территорию у ратуши благоустроят для отдыха и мероприятий. Там установят скамейки, а по выходным и праздничным дням будут проводить исторические ярмарки.

Старый город Нарвы сильно пострадал во время Второй мировой войны – большая часть исторических построек была разрушена. Уцелевшее здание ратуши XVII века с тех пор пустовало, а небольшая площадь перед ним не использовалась.-0-