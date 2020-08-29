Статую Дианы поставят в Кенсингтонском дворце к юбилею принцессы

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статую принцессы Дианы, первой супруги наследника британского престола принца Чарльза и матери принцев Уильяма и Гарри, установят в Лондоне к 60-летию со дня ее рождения. Об этом сообщила BBC.

Скульптуру по заказу сыновей Дианы создаст Иэн Рэнк-Бродли - автор портрета королевы Елизаветы II, изображенного на всех британских монетах.

Статую поставят в саду Кенсингтонского дворца 1 июля 2021 года. Особенности ее внешнего вида не разглашаются, указано в сообщении.

По данным ВВС, в Кенсингтонских садах уже расположена мемориальная детская площадка, посвященная памяти принцессы, а в Гайд-парке находится мемориальный фонтан ее имени.-0-