Стеклозаводы Украины начали останавливаться из-за высоких цен на газ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские стекольные предприятия начали останавливать работу из-за высоких цен на газ, сообщает издание Delo.ua.

По данным профильной ассоциации "Стекло Украины", из-за роста стоимости энергоресурсов уже полностью остановились три украинских предприятия стекольной отрасли. Остальные предприятия перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей, поскольку полноценное возобновление работы после этого будет для них крайне проблематичным, финансово затратным и фактически непосильным.

"Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции", - говорится в сообщении.

Другой негативный фактор, критичный для украинской стекольной отрасли, - значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, цены на энергоносители в которых для промышленности "иногда почти в десять раз ниже".

Таким образом, продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынках.

"Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия... Без работы могут остаться более 12 тыс. работников стекольной отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений", - заявили в объединении.

Стекольщики призывают Кабмин Украины поддержать и помочь отрасли, приняв комплекс неотложных кардинальных мер, которые позволили бы стабилизировать ситуацию и остановить углубление кризисных явлений.-0-