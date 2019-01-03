Стена административного здания обрушилась в российском Новочеркасске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть стены административного четырехэтажного здания обрушилась сегодня около 19.00 в Новочеркасске. Такая информация размещена на сайте главного управления МЧС России по Ростовской области, сообщает БЕЛТА.
Погибших и пострадавших нет. Площадь обрушения составила около 60 кв.м. Оно произошло в той части строения, которая не эксплуатировалась. К месту инцидента направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона (25 человек и 12 единиц техники) и главного управления МЧС России по Ростовской области (11 человек, 5 единиц техники).
Утром 4 января здание обследуют на предмет устойчивости.-0-
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