12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг стал лауреатом премии "Генезис" за 2021 год, сообщает пресс-служба премии.
Участие в голосовании приняли более 200 тысяч евреев, что стало определяющим в решении Призового комитета.
Награда отмечает достижения Спилберга как одного из самых влиятельных режиссеров в истории кино, его социальную активность и плодотворную благотворительность, принципиальную позицию против антисемитизма и всех форм нетерпимости, его чрезвычайную работу по сохранению памяти о Холокосте и предотвращению будущих геноцидов с помощью кино, общественной адвокатуры и благотворительности.
В число лауреатов этой премии входят судья Верховного суда США Рут Бадер Гинзбург, меценат, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, правозащитник и председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский и другие.
В 2018 году Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы в мировом прокате собрали более $10 млрд.
Ежегодную премию в 1 млн долларов, которую американский "Тайм" называет "еврейской нобелевской премией", получают выдающиеся личности за профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям.
Все предыдущие лауреаты отдавали премию на благотворительные дела.-0-