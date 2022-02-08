Стоимость алюминия поднялась выше $3,23 тыс. за тонну впервые с 2008 года

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше $3,23 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года, следует из данных торговой площадки, сообщает ТАСС.

В пике роста цена металла достигала $3,236 тыс. за тонну.

Как пишет газета "Известия", рост цен на алюминий связан с энергокризисом в Европе, из-за которого некоторые европейские предприятия были вынуждены сократить или вовсе остановить производство. Общее снижение выпуска алюминия в Европе оценивается примерно на уровне 700 тыс. т в год.

При этом аналитики допускают, что из-за сложившихся обстоятельств цены продолжат расти и даже пробьют максимумы 2008 года.-0-