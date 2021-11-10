10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и достигла $69 тыс. после выхода данных о рекордной инфляции в США, сообщает РБК.

Курс актива стремительно пошел в рост после того, как министерство труда США сообщило, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимум с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.

Вслед за биткоином подорожали и крупнейшие по капитализации альткоины. Например, стоимость Ethereum увеличилась с $4,69 тыс. до $4,81 тыс., а цена Binance Coin поднялась c $647 до $662. Общая оценка рынка вновь превысила $3,1 трлн.-0-