Стоимость биткойна впервые превысила $50 тыс.

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс биткойна на криптобирже Binance впервые превысил $50 тыс., поднявшись выше отметки $50,5 тыс., сообщает РБК.

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 5%, с начала месяца - более чем в 1,5 раза.

Рост биткойна продолжается на фоне позитивных новостей из сферы криптоиндустрии. Одно из главных событий последних дней - покупка главной цифровой монеты на $1,5 млрд автопроизводителем Tesla. Также компания планирует предоставить возможность оплаты электрокаров биткойнами.

Также могли положительно отразиться на котировках актива планы подразделения финансового конгломерата Morgan Stanley инвестировать в него. Кроме того, анонсировал работу с криптовалютой старейший банк США Bank of New York Mellon. Он будет хранить и проводить операции с цифровыми активами в интересах своих клиентов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.-0-