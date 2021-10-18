Стоимость дизтоплива в Германии побила рекорд, поднявшись до 1,555 евро за литр

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 18 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:44 Стельмах: книжные выставки всегда притягательны для посетителей Культура
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170 Общество
13:28 Жителя Барановичей за убийство жены приговорили к 9 годам колонии Происшествия
13:28 Ксения Галецкая о победе на Sanremo Junior в Италии: рада привезти награду в любимую Беларусь Культура
13:23 В Украине смертность от коронавируса за неделю выросла на 22% В мире
13:23 В Минске будут судить мужчину за 18 оскорбительных комментариев в адрес представителей власти Происшествия
13:17 Экономика Украины восстанавливается вдвое медленнее, чем падала в 2020 году В мире
13:11 Белорусский рубль на торгах 18 октября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:08 Более 88 тыс.т вторсырья заготовили в Гомельской области в январе-сентябре Регионы
13:04 Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи Общество
13:01 В Скиделе сотрудники выносили с птицефабрики мясную продукцию Происшествия
12:54 Никарагуа поддерживает усилия Беларуси по противостоянию агрессивным действиям ряда стран Политика
12:53 В Житковичском районе на охоте застрелили мужчину Происшествия
12:47 В сутки на одного пациента с COVID-19 в среднем приходится 10-15 тыс.л медицинского кислорода Регионы
12:44 ГПК: польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах ЕС Общество
12:43 В Минской области автомобиль врезался в дерево: водитель погиб Происшествия
12:41 В Беларуси на этой неделе будет неустойчивая погода с дождями Общество
12:41 Беларусь и Никарагуа договорились о взаимодействии в непростых условиях внешнего давления Политика
12:31 Ночные заморозки и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 19 октября Общество
12:30 Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" пройдет 20-24 октября Культура
12:28 В лесном массиве Минского района мужчина искал закладки, он задержан Происшествия
12:27 "Лучше не скажешь". Лукашенко процитировал "железного Феликса", говоря о личных качествах сотрудников КГБ Президент
12:26 Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 21 октября Регионы
12:22 Олимпийский огонь зимних Игр-2022 в Пекине зажгли в Древней Олимпии В мире
12:19 Лукашенко поручил содействовать наступательной информационной политике СМИ Президент
12:12 Директор могилевской фирмы намеренно довел ее до банкротства Происшествия
12:09 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 В мире
12:07 Беларусь готова поставлять в Никарагуа пассажирскую, грузовую и дорожно-строительную технику Политика
12:06 Лукашенко требует от КГБ повышать эффективность внешней разведки Президент
12:01 Беларусь и Никарагуа создают совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству Экономика
Все новости
Все новости
В мире
18 октября 2021, 11:33

Стоимость дизтоплива в Германии побила рекорд, поднявшись до 1,555 евро за литр

Фото Getty Images
Фото Getty Images

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях в Германии достигла рекордной отметки, впервые в истории поднявшись до 1,555 евро за литр, сообщает ТАСС.

По данным Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), побит рекорд августа 2012 года, когда цена дизельного топлива достигала 1,554 евро за литр.

Как сообщает немецкий телеканал Welt, цены на топливо в Германии растут уже несколько месяцев. Основной драйвер роста - высокая цена на нефть. На стоимость дизельного топлива также влияет высокий спрос на топочный мазут, что характерно для осеннего периода.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Германия топливо цены
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Украине смертность от коронавируса за неделю выросла на 22%
Фото из архива Экономика Украины восстанавливается вдвое медленнее, чем падала в 2020 году
Фото olympic.org Олимпийский огонь зимних Игр-2022 в Пекине зажгли в Древней Олимпии
Фото Depositphotos На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Фото из архива ЕС в ближайшие дни может запустить процедуру, допускающую заморозку выплат Польше
Фото из архива В России за сутки выявили 34 325 случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии
Главное
Фото из архива Лукашенко: коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси
Лукашенко назначил экс-замминистра внутренних дел министром юстиции
Головченко и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
Апартаменты в новостройке – прибыльная инвестиция! Отличный пример – комплекс Minsk World!
Топ-новости
"Чтобы немцы с французами проснулись". Лукашенко озвучил разоблачающую информацию в отношении Польши и Литвы в миграционной сфере
Лукашенко: очередную попытку революции в Беларуси могут приурочить к референдуму по Конституции
Лукашенко поручил содействовать наступательной информационной политике СМИ
Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи
Ксения Галецкая о победе на Sanremo Junior в Италии: рада привезти награду в любимую Беларусь
ГПК: польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах ЕС
В Беларуси на этой неделе будет неустойчивая погода с дождями
Щекин: "западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси
В сутки на одного пациента с COVID-19 в среднем приходится 10-15 тыс.л медицинского кислорода
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170
Один интерфейс для всех. Как в Беларуси строят сеть зарядных станций на основе облачных технологий
Виктория Азаренко поднялась на 26-е место в рейтинге WTA
Шпаковский: Польша и Литва не являются конечной целью мигрантов, им нужна Германия и Франция
Учения ОДКБ "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" стартовали в Таджикистане
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.