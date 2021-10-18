Стоимость дизтоплива в Германии побила рекорд, поднявшись до 1,555 евро за литр

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях в Германии достигла рекордной отметки, впервые в истории поднявшись до 1,555 евро за литр, сообщает ТАСС.

По данным Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), побит рекорд августа 2012 года, когда цена дизельного топлива достигала 1,554 евро за литр.

Как сообщает немецкий телеканал Welt, цены на топливо в Германии растут уже несколько месяцев. Основной драйвер роста - высокая цена на нефть. На стоимость дизельного топлива также влияет высокий спрос на топочный мазут, что характерно для осеннего периода.-0-