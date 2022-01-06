Стоимость урана выросла на 8% на фоне протестов в Казахстане

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость урана на мировых торговых площадках выросла почти на 8% на фоне продолжающихся протестов в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным специализированной платформы UxC, отслеживающей мировые цены на уран, 5 января стоимость урана на мировых рынках выросла до $45,25 за фунт. Накануне стоимость фунта урана составляла $42.

Bloomberg отмечает, что Казахстан производит около 40% мировых поставок урана. Ранее сообщалось, что на фоне протестов акции казахстанской компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана, упали на Лондонской фондовой бирже на 8,8%.-0-