Стойка шасси загорелась у самолета при посадке в аэропорту Уфы

Фото: Global Look Press
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правая стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в аэропорту Уфы. Воздушное судно приземлилось благополучно, сообщает ТАСС.
Как сообщается, пострадавших нет. При посадке Boeing-767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди пассажиров - 71 ребенок. По предварительной информации, причиной возгорания стал перегрев тормозной системы и заклинивание тормозных колодок. Возгорание ликвидировано. Никому из пассажиров помощь не потребовалась.
Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-