Столб пепла от извержения вулкана в Индонезии достиг в высоту 4 км

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Вулкан Левотоло на острове Ломблен на юге Индонезии выбросил столб пепла на высоту 4 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий.

Информации о жертвах и разрушениях от вулкана не поступало.

По информации центра, активность вулкана высокая, он может продолжить выбросы пепла. Ученые центра порекомендовали жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от вулкана, запастись масками и защитным оборудованием для кожи и глаз. Власти запретили полеты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.

Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.-0-