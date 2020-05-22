Столб пепла высотой 4,5 км выбросил вулкан Этна

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в Европе действующий вулкан Этна на Сицилии 22 мая выбросил столб пепла на высоту 4,5 км. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В ночь на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в районе нового юго-восточного кратера. Выброс пепла продолжался в течение трех часов, затем резко сократился. Облако рассеялось в направлении к юго-западу от вулкана.

Сейсмологи ведут постоянный контроль над вулканом Этна. Как правило, его активность не представляет опасности для населения.-0-