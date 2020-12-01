Столетняя женщина трижды за пандемию излечилась от коронавируса

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии женщина в возрасте 101 года трижды за время пандемии заболела коронавирусом и излечилась от него. Об этом сообщает "МИР 24".

"Она оказалась редчайшим примером в мире человека, выздоровевшего после COVID-19 трижды", – написал на своей странице в социальной сети губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана.

В первый раз долгожительница заразилась коронавирусом весной 2020 года и вылечилась. В сентябре тест также подтвердил заболевание. Итальянка также излечилась.

Недавно у бабушки снова зафиксировали коронавирус, она лечится, скоро её выпишут из больницы. Сейчас итальянке уже лучше.

"В скором времени ее выпишут из больницы. Исключительный случай", - приводит телеканал слова губернатора. По его словам, бабушка Мария 1919 года рождения пережила эпидемию "испанки".-0-

Фото laprovinciadisondrio.it