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26 декабря 2021, 10:04

Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января

Фото из архива
Фото из архива

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Источник в альянсе отметил, что НАТО контактирует с Россией по данному вопросу. Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

Во вторник, 21 декабря, генсек альянса сообщил, что НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 декабря подтвердила, что в Москве получили предложение из Брюсселя о созыве Совета Россия - НАТО для обсуждения ситуации в Украине. По ее словам, сейчас это предложение рассматривается в практическом плане. В то же время Захарова напомнила, что деятельность СРН была приостановлена из-за "целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при НАТО". Представитель внешнеполитического ведомства также подтвердила готовность России к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам американских партнеров, отметил российский лидер, США готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Кроме того, ранее генсек НАТО подтверждал получение российских предложений по гарантиям безопасности в Европе и сказал, что альянс проанализирует их.

Совет Россия - НАТО был создан в 2002 году в результате договоренностей, достигнутых при посредничестве правительства Италии во главе с Сильвио Берлускони. В рамках СРН Россия и все страны - члены НАТО представлены как равноправные партнеры, решения принимаются консенсусом. Последний раз встреча в таком формате прошла в июле 2019 года.-0-

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