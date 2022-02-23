Столтенберг: силы реагирования НАТО приведены в высокую степень готовности

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы реагирования альянса приведены в высокую степень готовности, сообщают РИА Новости.

"Силы реагирования НАТО были приведены в высокую степень готовности, мы сделали это несколько недель назад, но эти силы не были развернуты", - сказал Йенс Столтенберг по итогам внеочередной встречи в рамках комиссии НАТО - Украина.

При этом, по его словам, были развернуты силы ряда стран - членов альянса. В частности, Столтенберг отметил, что США направили подразделения в Румынию, Германия направила дополнительные силы в Литву, Великобритания удвоила свое присутствие в Эстонии.

"Другие союзники - Испания, Нидерланды, Дания - также решили направить свои силы, корабли и самолеты на усиление нашего присутствия. Франция, со своей стороны, заявила о готовности возглавить боевую группу в Румынии", - добавил глава организации.

При этом он заявил, что НАТО готова при необходимости продолжить усиление своего присутствия на востоке. "НАТО уже усилила свое присутствие. Мы готовы и дальше это делать при необходимости", - сказал он.

Между тем ТАСС со ссылкой на агентство Reuters сообщает, что Соединенные Штаты передислоцируют 800 военных из Италии в Балтийский регион, а также направят до восьми самолетов F-35 на восточный фланг НАТО. Американские власти также направят 32 боевых вертолета AH-64 Apache.-0-