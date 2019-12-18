Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом пленными - Сайдик

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом удерживаемыми лицами. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что ТКГ при участии представителей ОРДО и ОРЛО заявляет о своей приверженности режиму прекращения огня. При этом, по словам Мартина Сайдика, рабочая группа по безопасности начала дискуссию о дополнительных участках разведения.

Спецпредставитель заметил, что на сегодняшних переговорах стороны приложили существенные усилия по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом "Им предстоит сделать некоторые шаги, чтобы реализовать это", - сказал он. Дипломат не исключил, что договоренность об обмене удерживаемыми может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Следующее заседание ТКГ в Минске пройдет 16 января.

Как сообщалось, 9 декабря, в Париже прошла встреча "нормандской четверки" - глав Германии, России, Украины и Франции. Во время встречи была достигнута договоренность об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря текущего года.

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