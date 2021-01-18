Сторонники Трампа провели акции протеста в разных штатах

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа собрались 17 января на немногочисленные акции протеста в столицах нескольких штатов. Как сообщает ТАСС, протесты носят мирный характер, стычек протестующих с полицейскими зафиксировано не было.

Так, несколько десятков человек в одежде с символикой предвыборной кампании Трампа пришли к зданию Капитолия в городе Колумбус (штат Огайо). Некоторые из них имели при себе огнестрельное оружие, ношение которого разрешено в этом штате.

Порядка двух десятков человек, многие из которых также вооружены, вышли на лужайку перед зданием Капитолия в столице штата Мичиган - городе Ленсинг. Агентство отмечает, что количество правоохранителей там значительно превышает число протестующих. Аналогичная ситуация сложилась в столице штата Орегон городе Сейлеме, где на акцию протеста вышло не более 10 человек.

На акцию в городе Остин (штат Техас) вышли около десятка человек, осудивших участников беспорядков, произошедших 6 января в Вашингтоне. При этом они подчеркнули, что не поддерживают Трампа. К зданию Капитолия в столице Невады - городе Карсон-сити - 17 января пришел один протестующий с плакатом, надпись на котором призывает сторонников Трампа признать его поражение. Аналогичная ситуация сложилась в Гаррисберге (штат Пенсильвания), где у здания Капитолия был замечен один противник действующего американского лидера.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США также проводят дополнительные проверки бойцов американской Национальной гвардии на предмет того, могут ли некоторые из них представлять угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией.

В пятницу, 15 января, командующий Национальной гвардией генерал Армии (сухопутных войск) США Дэниел Хокансон отметил, что в Вашингтон для обеспечения безопасности на инаугурации Байдена будут переброшены около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии. В субботу в американской столице находились уже 9,5 тыс. бойцов. Нацгвардия является организованным резервом Армии и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.-0-