Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обменялись телами 385 погибших

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан и Армения обменялись телами 385 погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"С 13 ноября передано 385 тел убитых. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон", - сказала Мария Захарова.

Она добавила, что уже более 3 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах. "Идет возвращение беженцев, с 14 ноября в Нагорный Карабах вернулись 3054 человека", - констатировала представитель МИД РФ.

По словам дипломата, усилия России создают возможности для долгосрочного урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе. Она сообщила, что 17-19 ноября в Москве с визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Как отметила Мария Захарова, они провели консультации в Министерстве иностранных дел России, а также встретились с представителями Министерства обороны РФ, сверили часы по дальнейшему взаимодействию "тройки" в целях достижения урегулирования карабахской проблемы после прекращения огня.

Дипломат также отметила, что 18 ноября Совет Федерации единогласно одобрил обращение президента России Владимира Путина о направлении в Нагорный Карабах российского миротворческого контингента. "В целом принимаемые меры создают условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса на справедливой основе в интересах дружественного армянского и азербайджанского народов", - подчеркнула она.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из России.-0-