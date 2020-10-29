Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в обстреле городов и гибели людей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конфликте вокруг Нагорного Карабаха растет число жертв с обеих сторон, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Министерство обороны Азербайджана 28 октября сообщило, что армянские военные вновь обстреляли город Барда из РСЗО "Смерч". По данным МИД республики, в результате ракетного удара погиб 21 мирный житель, более 70 человек получили ранения. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отвергла обвинения Баку.

С азербайджанской стороны число погибших во время конфликта гражданских лиц, согласно официальным данным, возросло до 83. Число погибших азербайджанских солдат неизвестно из-за действующей в связи с введением военного положения цензуры.

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С армянской стороны, также по официальным данным, военные потери возросли на 59 до 1068 солдат. Сообщается также о 40 погибших гражданских лицах.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что потери армянской стороны в ходе боевых действий с начала нынешнего конфликта составляют около 5 тыс. человек убитыми. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвала эту информацию ложной.

28 октября СМИ сообщили об обстреле азербайджанским военными из РСЗО "Смерч" городов Степанакерт и Шуша. По информации нескольких источников, в Степанакерте от обстрела сильно пострадал роддом, один мирный житель погиб, несколько человек ранены. Минобороны Азербайджана отвергло утверждения об обстреле роддома в Степанакерте азербайджанскими военными.

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное гуманитарное перемирие, которое начало действовать с 26 октября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в его нарушении.

К скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности обе стороны призвали министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, обсудив 28 октября по телефону ситуацию в зоне карабахского конфликта. Министры подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении, распространенном российским МИД.

Евросоюз считает неприемлемым нарушение воюющими сторонами всех соглашений о перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитической службы ЕС. "Европейский союз считает неприемлемым то, что после трех соглашений о прекращении огня при посредничестве России, Франции и Соединенных Штатов боевые действия на территории и вокруг Нагорного Карабаха все еще продолжаются и появляется все больше и больше сообщений об атаках на гражданское население, - говорится в заявлении. - Евросоюз напоминает всем сторонам конфликта об их обязательстве обеспечивать защиту мирных жителей в соответствии с международными гуманитарными нормами". В ЕС призвали стороны конфликта безотлагательно приступить к переговорам о мирном урегулировании, сообщает ТАСС.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Армения и Азербайджан сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Президент России Владимир Путин заявил 22 октября, что обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе несут большие потери, общее число погибших приближается к 5 тыс. Армения и Азербайджан уже трижды достигали договоренности о прекращении огня, однако практически сразу каждая из сторон сообщала о нарушениях.-0-