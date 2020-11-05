Стороны конфликта в Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди гражданского населения

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан и Армения обнародовали данные о погибших среди мирного населения с момента начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокуратура Азербайджана 5 ноября сообщила об увеличении до 92 числа погибших среди гражданского населения с азербайджанской стороны с начала эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха. "В результате обстрелов армянской стороной с 27 сентября по сегодняшний день погибли 92 гражданских лица, еще 404 человека получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там также добавили, что ущерб был нанесен 100 многоквартирным зданиям, 2 971 частному дому, а также 502 другим гражданским объектам.

В свою очередь АРМЕНПРЕСС со ссылкой на Единый информационный центр Армении сообщает, что в результате действий вооруженных сил Азербайджана с 27 сентября с армянской стороны погибли 50 мирных жителей, не менее 148 человек получили ранения. Также АРМЕНПРЕСС сообщает, что в результате действий Азербайджана были повреждены около 19 тыс. объектов недвижимости.

Фото АРМЕНПРЕСС

При этом обе стороны не сообщают оперативные сведения о потерях среди военных.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Армения и Азербайджан сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Президент России Владимир Путин заявил 22 октября, что обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе несут большие потери, общее число погибших приближается к 5 тыс. Армения и Азербайджан уже трижды достигали договоренности о прекращении огня, однако практически сразу каждая из сторон сообщала о нарушениях.-0-