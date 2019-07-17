Стороны конфликта в Украине согласовали бессрочное перемирие с 21 июля

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны конфликта в Украине согласовали бессрочное прекращение огня с 21 июля. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Спецпредставитель отметил, что это очень своевременный шаг, так как в последнее время возросло количество нарушений режима прекращения огня. "ТКГ согласовано полное прекращение огня с 21 июля. Это бессрочное перемирие", - проинформировал Мартин Сайдик.
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