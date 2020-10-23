Стороны ливийского конфликта договорились о прекращении огня

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны ливийского конфликта подписали сегодня в Женеве соглашение о прекращении огня. Об этом сообщила Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), сообщает ТАСС.

Подписи под документом поставили представители сторон, проводившие в Женеве переговоры с 19 октября, и Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава МООНПЛ.

Выступая на церемонии, Стефани Уильямс заявила, что подписанное соглашение представляет собой "первый исключительно важный шаг к урегулированию ливийского конфликта". Она выразила надежду, что это соглашение даст возможность положить конец страданиям ливийцев. "Мы надеемся, что оно позволит перемещенным лицам и беженцам вернуться домой и жить в мире и безопасности", - сказала Стефани Уильямс.

Спецпосланник также отметила, что подписанное соглашение должно вступить в силу немедленно по всей стране. По ее словам, соглашение о прекращении огня в Ливии не распространяется на террористов. Документ также предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры.

Переговоры в Женеве в формате совместного военного комитета "5+5" проходили с 19 октября. В среду, 21 октября, Уильямс сообщила на брифинге, что стороны согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют регионы и города в Ливии. Кроме того, по ее словам, достигнута договоренность об открытии воздушных путей в Ливии и, в частности, о полетах в административную столицу южного региона страны - Сабху.-0-