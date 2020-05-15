Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для своих граждан

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Балтии первыми в ЕС возобновляют безвизовые поездки для своих граждан, отмененные 17 марта из-за коронавируса. Соответствующий документ главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу подпишут 15 мая в Риге, сообщает ТАСС.

По сообщению пресс-службы МИД Латвии, министры поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за коронавирусного заболевания.

Соглашение предусматривает, что с 15 мая по странам Балтии смогут без ограничений перемещаться жители этих стран и лица, имеющие право на пребывание в них, если они последние 14 дней не находились за пределами Балтии, им не предписана самоизоляция в связи с заражением или статусом контактного лица инфицированного, а также они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.

Правительство Латвии на заседании 14 мая одобрило решение возобновить с 15 мая международные пассажирские перевозки между странами Балтии.

Гражданам Латвии и Эстонии при въезде на территорию Литвы с 15 мая предстоит пограничный контроль. Им не нужно будет декларировать цель поездки, они должны будут представить удостоверение личности.

Кроме пограничников на контрольных пунктах Литвы будут дежурить медики. Они будут собирать и обрабатывать анкеты, которые предстоит заполнить пересекающим границу людям и оценивать состояние их здоровья.

Как отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, страны Балтии хотели бы присоединить к безвизовому режиму Финляндию. По словам главы эстонской дипломатии, этот вопрос главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии могут обсудить 15 мая на встрече в Риге. Рейнсалу назвал решение об открытии внутренних границ между странами Балтии "уникальным явлением" во время нынешних ограничений из-за пандемии.-0-