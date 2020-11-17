Страны БРИКС выступили за дипломатические способы решения конфликтов в мире

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран БРИКС убеждены, что в условиях пандемии COVID-19 нужны длительная гуманитарная пауза и всеобщее прекращение боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную сегодня на сайте Кремля Московскую декларацию XII Саммита БРИКС.

Руководители государств "пятерки" вновь заявили о своей приверженности коллективным усилиям с целью мирного разрешения споров политическими и дипломатическими средствами. "Мы отмечаем инициативу Генерального секретаря ООН о всеобщем прекращении огня и в этой связи напоминаем о резолюции 2532 (2020) Совета Безопасности ООН, требующей незамедлительного всеобщего прекращения боевых действий во всех ситуациях, за исключением военных операций против террористических групп, внесенных в санкционные перечни СБ, и призывающей к длительной гуманитарной паузе в условиях пандемии", - говорится документе.

Лидеры стран БРИКС обеспокоены ростом насилия и непрекращающимися вооруженными конфликтами в различных регионах мира, которые влекут серьезные последствия на региональном и международном уровнях. "Мы едины во мнении, что все конфликты, вне зависимости от их исторических предпосылок и особенностей, должны быть урегулированы мирными средствами и дипломатическим путем посредством политического диалога и переговоров в соответствии с принципами и нормами международного права, в частности Устава ООН", - сказали они.

Кроме того, лидеры стран БРИКС поддержали достигнутое главами Азербайджана и Армении соглашение о полном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября и приветствовали дальнейшие политико-дипломатические усилия по созданию необходимых условий для установления прочного и всеобъемлющего мира в регионе.-0-