Страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму около $11 млрд в 2021 году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Кильского института мировой экономики, сообщает ТАСС.

"Нынешнее соглашение по первой фазе торговой сделки между США и КНР будет иметь значительное негативное влияние на экспорт товаров из ЕС. Это, возможно, обойдется Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай", - говорится в докладе. Согласно предположениям экспертов, особенно сильно торговая сделка затронет Германию, в частности в сфере производства самолетов и автомобилей.

Авторы доклада отмечают, что экспорт определенных товаров из США в Китай в 2021 году вырастет на $95 млрд по сравнению с 2017 годом, когда торговая война между этими странами еще не началась.-0-