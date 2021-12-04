Страны ЕС намерены открыть общую дипмиссию в Афганистане

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция и ряд других стран ЕС ведут переговоры об открытии совместной дипмиссии в Афганистане без признания движения "Талибан" в качестве официальных властей. Об этом заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

"Мы с несколькими европейскими странами думаем организовать общее место, где смогли бы присутствовать европейские послы", - приводит слова Эммануэля Макрона агентство Reuters.

"Этот шаг отличается от политического признания или политического диалога с "Талибаном". Мы постараемся открыть представительство как можно скорее", - заявил французский лидер перед отбытием в Саудовскую Аравию из Дохи (Катар). Он добавил, что для открытия дипмиссии потребуется урегулировать вопросы, связанные с безопасностью.

В конце ноября представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" провели в Катаре двухдневные переговоры с делегацией дипломатов Евросоюза. Делегация "Талибана" призвала европейских дипломатов "отделять политические соображения от гуманитарных" и подчеркнула, что "важно двигаться вперед посредством сотрудничества, а не давления", пообещав при этом обеспечить безопасность в регионе. В свою очередь представители ЕС, по словам радикалов, "выразили готовность продолжать оказывать помощь афганскому народу и проинформировали о том, что работающая в Кабуле гуманитарная миссия ЕС продолжит свою работу". По окончании консультаций представителей "Талибана" и Евросоюза состоялся диалог в трехстороннем формате с участием делегации МИД Катара.-0-