Страны ЕС одобрили единые правила перемещения во время пандемии

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европейского союза одобрили единый свод правил перемещения в ЕС во время пандемии COVID-19, сообщает Euronews.

Регионы Евросоюза будут классифицироваться в зависимости от степени распространения коронавируса. В рамках этого плана постепенно отменяется внутренний пограничный контроль и восстанавливается свободное передвижение людей между странами ЕС.

Свод правил предложен Еврокомиссией в начале сентября и разработан при поддержке Германии, которая председательствует в ЕС. Предполагается, что единые правила дадут больше ясности людям, нужно ли пройти тест на коронавирус либо остаться на карантине после пересечения границы той или иной страны Евросоюза.

План основан на "светофорной" системе: это три зоны красного, оранжевого и зеленого цвета, каждая из которых связана с уровнем заболеваемости коронавирусом. Серый цвет будет применяться, если информации о регионе недостаточно. План будет еженедельно обновляться Центром профилактики и контроля заболеваний ЕС.

Страны ЕС также будут уведомлять друг друга о вводимых из-за коронавируса ограничениях не меньше чем за 24 часа до начала их действия.-0-