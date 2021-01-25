Страны ЕС ощущают нехватку вакцин от COVID-19

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза все больше ощущают нехватку вакцин от коронавируса, сообщает Euronews.

Нехватка вакцин связана с производственными проблемами компании Pfizer на заводе в Бельгии, из-за которых были снижены объемы поставок. О сокращении поставок ЕС предупредила и компания AstraZeneca. В это время медики критикуют Евросоюз за промедление при заказах препаратов.

"Я думаю, что ЕС должен был заказать больше вакцины раньше, тогда мы получили бы ее раньше, - говорит глава Ассоциации врачей Австрии Томас Секерес. - Но этого не произошло, и поэтому сейчас мы вынуждены жить в рамках своих возможностей. Сегодня я разговаривал по телефону с главой Pfizer об условиях нашего соглашения. В соответствии с ним, компания должна поставить в Австрию 900 тыс. доз в первые три месяца, и они выполнят это соглашение".

Власти Италии заявили, что подадут в суд на Pfizer и AstraZeneca, если те не выполнят свои обязательства по срокам и объемам. Из-за задержек страна может получить в первом квартале 3,5 млн вместо 8 млн доз. Если проблемы с поставками сохранятся, Италии придется пересмотреть свою программу вакцинации.

"Мы работаем над тем, чтобы сроки нашей программы вакцинации не изменились. В ближайшие дни через нашего посла в Брюсселе мы активируем все каналы, чтобы вместе с другими странами и Европейской комиссией сделать все необходимое, чтобы обеспечить выполнение контрактов", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Между тем Еврокомиссия уже потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с объявлением компании о сокращении на 60% поставок вакцин в ЕС и потребовала выполнять контракт в полном объеме, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений в связи с объявлением компании на прошлой неделе о сокращении поставок вакцины в ЕС. Она подчеркнула необходимость выполнения обязательств компании по контракту с ЕС", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в странах ЕС в конце декабря. Вслед за препаратом от Pfizer/BioNTech была одобрена вакцина компании Moderna, затем - AstraZeneca. Критики указывают на то, что в стремлении получить наиболее крупные контракты фармацевтические компании переоценили свои возможности по выпуску вакцины.-0-