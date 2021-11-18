Страны ЕС отмечают рекордное количество новых заражений COVID-19

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах ЕС фиксируют рекордное количество новых заражений COVID-19, сообщает BBC.

17 ноября в Германии отмечен суточный максимум - 52 826 новых случаев COVID-19, умерли 294 человека. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель призвала жителей страны прививаться от COVID-19. Многие регионы Германии теперь разрешают доступ к большинству услуг только вакцинированным людям: они могут посещать бары, кафе, парикмахерские и тренажерные залы.

Власти Бельгии приняли противоковидные меры, чтобы остановить распространение инфекции и избежать локдауна. Премьер-министр страны Александр де Кро, посоветовал людям ограничить личные контакты. В Бельгии обязали носить маски детей с 10 лет, а не с 12, как было раньше. Рабочая неделя сокращается до четырех дней с 20 ноября. Работодатели переводят своих сотрудников на удаленку. Посещать кинотеатры, театры и музеи разрешено только при наличии COVID-сертификата.

В Австрии, которая ввела изоляцию примерно для 2 млн непривитых людей с 15 ноября, ежедневно отмечают рекордное число новых случаев COVID-19 среди населения. В стране очень высокая заболеваемость - 971,5 случая на 100 тыс. человек. Это намного больше, чем в Германии - 319,5. Некоторые австрийские официальные лица призывают к более жестким ограничениям, например ввести комендантский час в ночное время.

Нидерланды ввели частичный локдаун.

Швеция ввела COVID-сертификаты для посещения концертов и других мероприятий в закрытых помещениях с участием более 100 человек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил: любому, кто не был вакцинирован (или не может доказать, что он выздоровел после COVID-19), будет запрещен доступ к публичным мероприятиям или услугам. С 17 ноября отрицательных тестов уже будет недостаточно для посещения таких мероприятий.

В Словакии, где 17 ноября были зарегистрированы рекордные 8342 случая COVID-19 за сутки, планируется ввести аналогичные меры. Посещать магазины, работать в офисах смогут только вакцинированные или те, докажет, что выздоровел. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер.

Во Франции 17 ноября впервые с августа был зафиксирован максимум случаев COVID-19 - более 20 тыс. Правительство не планирует вводить новые противоковидные правила. "Мы справляемся лучше, чем раньше, благодаря вакцинам и паспорту здоровья", - заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Он сказал, что любой человек 50-64 лет может записаться на прием для третьей вакцинации против COVID-19.

Показатели вакцинации варьируются по странам. В Словакии один из самых низких показателей в ЕС - 44%, в Чехии - 58%, в Австрии - 65%, в Германии - 68%.-0-