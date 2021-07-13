Страны ЕС вправе ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - Еврокомиссия

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕС вправе ввести обязательную вакцинацию своего населения от коронавируса, если этого потребует санитарная ситуация. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, сообщает ТАСС.

"Вопрос о том, необходима или нет обязательная вакцинация, находится в компетенции государств ЕС, и они должны принять окончательное решение самостоятельно. Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации", - заявил он.

Стефан Де Кеерсмакер подчеркнул, что Еврокомиссия продолжает стремиться к достижению цели вакцинировать 70% взрослого населения ЕС к концу июля.

С начала прививочной кампании в ЕС, которая стартовала 29 декабря 2020 года, Еврокомиссия и Евросовет неизменно заявляли, что вакцинация в Европе будет сугубо добровольной. В частности, об этом говорил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе 25 января этого года.

12 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что все 27 стран ЕС уже получили достаточное число доз вакцины, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения. Сегодня Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний сообщил, что на данный момент в странах ЕС двумя дозами привиты 50% взрослого населения. С начала июня в странах ЕС началось новое резкое снижение темпов вакцинации, которое теперь уже вызвано не недостатком вакцины, а большим числом людей, скептически настроенных по отношению к прививочной кампании. В связи с этим ряд стран ЕС уже начал вводить жесткие меры принуждения к вакцинации.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидобстановки в стране из-за штамма "Дельта". Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного паспорта для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный тест на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования. В течение менее чем 12 часов после обращения французского президента на вакцинацию во Франции записались около 1 млн человек.-0-