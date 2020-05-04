Страны Евросоюза ослабляют карантин

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд стран Европейского союза постепенно ослабляют карантин, сообщает Euronews .

В Италии, которая на третьем месте по числу заболевших, тотальный карантин будут ослаблять поэтапно. Так, сегодня должны заработать промышленные предприятия, возобновятся стройки. В воскресенье, 3 мая, в стране были рекордно низкие цифры по коронавирусу - 1 389 заболевших и 174 умерших. Почти такая же статистика была в первый день итальянского карантина.

Первый из четырех этапов отмены ограничений начался на Кипре. По информации ТАСС, кроме супермаркетов теперь смогут открыться небольшие магазины и лавки. Однако внутри торговых центров торговля в таких объектах пока запрещена. Для посещения будут доступны фермерские рынки и кафе со столиками на открытом воздухе.

Госслужащие, которые работали удаленно, с 4 мая смогут вернуться в свои офисы. В кипрских портах начнут обслуживать круизные лайнеры, но без высадки пассажиров. Спортивные комплексы пока смогут принимать только индивидуальные тренировки спортсменов.

Постепенно некоторые послабления будут вводиться в Германии. Каждый регион самостоятельно решает, насколько строгие ограничения применять. Как сообщает немецкое агентство DPA, федеральная земля Саксония-Анхальт разрешила передвигаться по улице компаниям из пяти человек (раньше только по двое). Ряд культурных учреждений снова откроет свои двери в Берлине.-0-