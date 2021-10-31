Страны G20 хотят обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны "двадцатки" обязались прикладывать усилия для обеспечения достаточного количества вакцин от ковида, доступ к которым должен быть у всех. Об этом говорится в распространенной декларации по итогам саммита G20, сообщает ТАСС.

"Учитывая, что вакцины являются одними из наиболее важных инструментов противодействия пандемии, и признавая, что массовая вакцинация против COVID-19 является общественным благом, мы будем прикладывать усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам", - говорится в тексте.

"Чтобы способствовать достижению цели вакцинировать не менее 40% населения к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года, мы будем предпринимать меры для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования", - отмечается в декларации.

Участники саммита договорились поддерживать инициативы по поддержке исследований и разработок в этой сфере, а также по укреплению цепочек поставок. Страны "двадцатки" также хотят способствовать расширению и диверсификации производства. Одновременно с этим участники G20 намерены предпринимать действия по укреплению доверия к вакцинам со стороны населения. К этому относится также борьба с дезинформацией относительно эффективности и побочных эффектов препаратов.

Страны Группы двадцати намерены сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии. "Признавая важность быстрого реагирования на пандемии, мы будем поддерживать науку, чтобы сократить цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических и диагностических средств с 300 до 100 дней после выявления таких угроз, и работать над тем, чтобы сделать их широко доступными", - отмечается в документе.

Кроме того, согласно декларации, лидеры "двадцатки" признали, что "финансирование профилактики пандемий" и реагирование на них должно лучше координироваться, "оно требует постоянного сотрудничества между лицами, принимающими решения в области здравоохранения и финансов".

Кроме того, страны Группы двадцати договорились оказывать поддержку восстановлению сферы туризма, которая серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса.

Страны Группы двадцати высказались за общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации.

В декларации говорится и о правах мигрантов. Лидеры стран G20 признали необходимость обеспечить права мигрантов при реагировании на пандемию коронавируса. "Мы обязуемся поддержать полное включение мигрантов, в том числе рабочих-мигрантов и беженцев, в наши действия по реагированию на пандемию и восстановлению от ее последствий, обеспечивая полное уважение их человеческого права и основные свободы независимо от их миграционного статуса", - говорится в итоговом документе.

Страны "двадцатки" также отметили важность предотвращения потоков нелегальной миграции и незаконного ввоза мигрантов, а также выразили приверженность комплексному подходу к безопасной, упорядоченной и законной миграции.-0-