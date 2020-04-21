Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны "Большой двадцатки" (G20) обязуются тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения продовольственной безопасности в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам совещания министров сельского хозяйства стран - членов G20, которое прошло сегодня.

Министры сельского хозяйства G20 выразили глубокое сожаление в связи с человеческими потерями и страданиями, вызванными распространением COVID-19. "Обязуемся тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения продовольственной безопасности в мире, - говорится в документе. - Мы подтверждаем важность работы по обеспечению непрерывных поставок продовольствия, продуктов питания, а также необходимых для сельскохозяйственного производства ресурсов через границы в соответствии с заявлением наших лидеров по COVID-19 от 26 марта 2020 года".-0-