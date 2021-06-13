Страны G7 договорились сократить углеродные выбросы до нуля к 2050 году

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Группы семи договорились на саммите в Великобритании сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

"Лидеры G7 подписывают ключевые совместные обязательства свести выбросы к нулю не позднее 2050 года, чтобы удержать глобальное повышение температуры в пределах 1,5 градуса. Мы сделаем все, чтобы удержаться в пределах 1,5 градуса", - написала она в Twitter.

Урсула Фон дер Ляйен также отметила, что на саммите достигнута договоренность о поэтапном отказе от угольной энергетики и прекращении ее финансирования. "Партнеры по G7 договорились постепенно отказаться от угля. Соглашение "семерки" о прекращении финансирования угольной энергетики в глобальном масштабе - это огромное достижение, которое посылает сильный сигнал всему миру", - сообщила она.

Урсула Фон дер Ляйен также отметила, что сейчас в ЕС альтернативная энергетика обеспечивает производство до 25% электроэнергии, сообщество намерено увеличить этот показатель до 38% к 2030 году.

ЕС еще в 2019 году поставил перед собой задачу свести к нулю общие выбросы парниковых газов в экономике Евросоюза до 2050 года и последние два года старался убедить своих партнеров разделить эту задачу.

Что касается угольной энергетики, то одним из лидеров по использованию угля в ЕС является Польша, это наиболее грязное с экологической точки зрения топливо также продолжает широко использоваться в ряде других государств сообщества, включая Германию.-0-