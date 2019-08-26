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26 августа 2019, 20:24

Страны G7 выступили за глубокое реформирование ВТО

Фото Reuters
Фото Reuters

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны G7 выступают за глубокое реформирование ВТО в контексте защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, опубликованной сегодня на сайте Елисейского дворца, сообщает ТАСС.

Лидеры семи стран - участниц саммита, проходившего в Биаррице с 24 по 26 августа, заявили о своей приверженности "открытой и справедливой торговле", а также стабильности мировой экономики. В этой связи они выступили за "глубокое реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) ради улучшения защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров, более быстрого урегулирования разногласий и искоренения нечестных торговых практик".

В их заявлении также сказано, что лидеры стран G7 намерены добиться усовершенствования международной налоговой системы в рамках ОЭСР в 2020 году.

"Группа семи обязуется прийти к соглашению в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему в рамках ОЭСР", - гласит один из пунктов документа.-0-

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