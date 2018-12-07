Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОПЕК договорились об общем снижении добычи нефти в 2019 году на 1,2 млн баррелей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана.

По его словам, соглашение будет действовать полгода. Он также отметил, что ОПЕК согласна с постепенным снижением Россией уровня добычи нефти.

Между тем министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что Иран освобожден от любых сокращений в рамках сделки ОПЕК+.

Цена нефти Brent уже взлетела на 5% на сообщениях о сокращении добычи нефти.

ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи нефти.-0-