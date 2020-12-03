Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОПЕК+ договорились о небольшом увеличении добычи нефти с января - на 0,5 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters .

Это увеличение означает, что ОПЕК + перейдет к сокращению добычи на 7,2 млн баррелей в сутки, или 7% мирового спроса, по сравнению с текущим сокращением на 7,7 млн баррелей в сутки.

Ограничения сохраняются, чтобы справиться со слабым спросом на нефть на фоне второй волны коронавируса.

Ранее ожидалось, что ОПЕК+ продлит существующие сокращения минимум до марта. Но после того как надежды на скорейшее одобрение вакцин от COVID-19 спровоцировали рост цен на нефть в конце ноября, несколько производителей начали сомневаться в необходимости такой жесткой политики в отношении нефти.

Следующая встреча ОПЕК+ для принятия решения касательно объемов добычи нефти пройдет в феврале.-0-