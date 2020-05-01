Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны альянса ОПЕК+, совокупно контролирующие около 40% мировой нефтяной добычи, с 1 мая сократят ее почти на 10 млн баррелей в сутки, чтобы избежать коллапса на рынке нефти, сообщает ТАСС.

Каждая страна в соглашении, включая Россию, в течение мая-июня откажется примерно от 20% добычи. Кроме того, была предпринята попытка привлечь к добровольному снижению добычи США, Канаду, Бразилию и Норвегию. Сокращать добычу организованно во второй половине этого года согласилась только Норвегия. США и Канаду также ждет падение производства нефти, но оно будет носить скорее органический характер. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), общий вклад нефтеэкспортеров, не входящих в ОПЕК+, в сокращение добычи может составить не более 2,5 млн баррелей в сутки.

Пандемия вызвала сильнейшее в истории падение потребления энергоресурсов в мире. По данным МЭА, спрос на нефть в среднем во втором квартале текущего года значительно упадет. Принимаемые меры направлены на то, чтобы избежать немедленного переполнения хранилищ.-0-